اجتماع بين مارسيل كولر ومحمد رمضان استعدادًا للسوبر المصرى

كشف تقارير إعلامية اليوم «الثلاثاء»، عن عقد اجتماع بين مارسيل كولر ومحمد رمضان بحضور محمد الدماطى من أجل التجهيز لسفر بعثة النادى الأهلى إلى الإمارات، لخوض منافسات كأس السوبر المصرى.

ويُذكر أن كأس السوبر المصرى 2024، سيشهد مشاركة 4 أندية، الأهلى، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا والزمالك.

وذكرت التقارير أن الأهلى استقر على السفر إلى الإمارات يوم 18 أكتوبر الجارى، من أجل المشاركة فى السوبر المصري، على أن يترأس عضو مجلس إدارة النادى محمد الدماطى، بعثة الفريق الأول.

وأضافت التقارير: «من المنتظر أن يسبق المدير الرياضى الجديد محمد رمضان، البعثة، نحو الإمارات بـ24 ساعة، من أجل الاطمئنان على الترتيبات والاستعدادات كافة، كما يرافقه سمير عدلى، ويسبق هذا عقد جلسة ثلاثية بين كولر ورمضان والدماطى.

ويُشار إلى أن الأهلى يواجه سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، على أن يلتقى الزمالك وبيراميدز ضمن الدور ذاته.