وزارة العمل: زيارة ميدانية لمواقع عمل وإنتاج لتعزيز علاقات العمل ببورسعيد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ،أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت زيارة ميدانية لشركة آكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والتى يبلغ عدد العاملين بموقع الإنتاج الخاص بها ٤٠٠ عامل ، وذلك ضمن جولات المديرية على منشآت المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم من بين العاملين في المنشأة ، والوقوف على أي صعوبات وتحديات تواجه المنشآت في مجال العمل ورعاية وحماية العمال في مختلف شركات القطاع الخاص داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت ، وجرى خلال الجولة تفقد خطوط الإنتاج ومتابعة سير العمل ، بالتنسيق مع جميع شركاء العمل ، والاستثمار في الثروة البشرية و تدعيم وتمكين المرأة ، يأتى ذلك فى إطار سعى مديرية العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) في الحقوق و الواجبات ، بما يخدم العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة ، وتعزيز علاقات العمل ودعم استقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الزيارات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها من خلال مديريات العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن ، وأضاف مدير المديرية أن تلك الزيارة تأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم وتنفيذ خطط الوزارة على ارض الواقع فى مختلف ملفات العمل من توفير فرص العمل اللائقة وكذلك فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين وحماية العمالة غير المنتظمة وضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، ورافق مدير المديرية في الجولة التفقدية لمياء محمود مدير إدارة الرعاية ، وامل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، ود.هند كراوية مدير وحدة السكان ، وإيمان سيف من ديوان محافظة بورسعيد ..