وزارة العمل: مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بشركتين بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن نجاح عمليات مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولي شركتين من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، واسترداد حقوق عمال بشركة بريما مارين سيرفيس ، وشركة أمان ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى رسمية لمكاتب علاقات عمل التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركتين، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق عاملة بشركة بريما مارين سرفيس، وتسوية مبلغ ٤٢ ألف جنيه للعاملة رحاب قدري محمد كمستحقات مالية ، كما تم استرداد جميع مسوغات التعيين للعامل عبد العال محمد بشركة امان بعد تقدمه باستقالته بالشركة ، وتسليم العامل جميع أوراقه الخاصة بالتعيين فى حضور الممثلين القانونيين للشركتين ، وذلك من خلال مكتب علاقات شرق، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مكتب علاقات شرق بحضور رقية رمضان مدير مكتب علاقات شرق ، ونعمة رجب مفتشة بمكتب علاقات شرق ، ورباب رمضان مفتشة بمكتب عمل شرق ، والممثلين القانونيين عن الشركتين ، كما أكد وكيل المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .