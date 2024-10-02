وزارة العمل: ندوة توعوية تحت شعار “سلامتك تهمنا” للحماية من المخاطر بشركة الكهرباء بالبحيرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بالشركة المصرية لنقل الكهرباء (قطاع تحكم غرب الدلتا)، بزاوية غزال- مركز دمنهور ، بحضور عدد 15 من العاملين بالشركة، وجرى خلالها مناقشة عدة موضوعات : مفهوم السلامة والصحة المهنية، ومخاطر بيئة العمل طبقا لقانون العمل ، ومفاهيم إصابة العمل والخطر والحادث الجسيم، و خطط الطوارئ والحريق والحد من مخاطر الحريق ، والمخاطر الكهربية وكيفية الوقاية منها ، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه الفعاليات جرت تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وإشراف منى زين العابدين وكيل المديرية ، مؤكداً على الاستمرار فى تنظيم ندوات التوعية حول أهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة ..