اتجاه للتراجع عن تعيين شوقى غريب بسبب انقسام داخل الإسماعيلى

شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثًا مثيرة داخل الإسماعيلى، بعدما حضر شوقى غريب المدير الفنى الذى تم الإعلان عن تعيينه من قبل الدراويش، لتوقيع العقود مع نصر أبو الحسن رئيس النادى الذى تغيب عن الحضور.

وكشف مصدر داخل النادى أن شوقى غريب حضر مباراة الإسماعيلى وسموحة مواليد 2005 لحين حضور رئيس الإسماعيلى، ولكنه لم يحضر مما جعل مدرب المنتخب السابق يغادر دون توقيع العقود.

وتم إلغاء مران الفريق الأول بعد هذه الأحداث، والتى عادت بالأمور لنقطة الصفر من جديد، وأصبح موقف شوقى غريب من تدريب الإسماعيلى غامضا واتجاه لإلغاء تعيينه.

ويجتمع حاليا نصر أبو الحسن الذى حضر بعد رحيل شوقى غريب، مع مجلس إدارة الدراويش من أجل حسم مصير المدرب، فى الوقت الذى ظهر حمد إبراهيم وجهاز الراحل إيهاب جلال فى الصورة مرة أخرى.