مجلس أبو ظبى الرياضى يعلن مواعيد مباريات السوبر المصرى

أعلن مجلس أبو ظبى الرياضى مواعيد مباريات بطولة السوبر المصري 2024-2025، والتى تقام بمشاركة أندية الأهلى، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكشف المجلس أن مباراتى الدور نصف النهائى ستقامان يوم 20 أكتوبر، حيث يلعب الأهلي مع سيراميكا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد «محمد بن زايد»، فيما تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق من اليوم ذاته على ملعب استاد «آل نهيان».

وتقام مباراة المركز الثالث يوم الخميس 24 أكتوبر على ملعب آل نهيان بين الخاسرين، فيما يلتقي الفريقان الفائزان فى النهائى على ملعب محمد بن زايد فى الثامنة مساءًا.

وكتب المجلس في بيان رسمي: «تستضيف أبوظبى منافسات كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال 2024 بتنظيم مجلس أبوظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتى والمصرى لكرة القدم، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري».