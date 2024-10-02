رسميا.. نقل بطولة السوبر المصرى على قناتى أبو ظبى الرياضية وأون تايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عن القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصرى المقرر إقامته فى الإمارات، ويشارك 4 فرق مصرية فى بطولة السوبر المحلى وهم كالتالى: «الأهلى (بطل الدورى)، بيراميدز (بطل الكأس)، سيراميكا (بطل كأس الرابطة)، الزمالك (بالكارت الذهبى)».

وأشارت الشركة المتحدة بالتنسيق مع مجلس أبو ظبى الرياضى عن مواعيد مباريات البطولة التى ستقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر، حيث يلتقى الأهلى مع سيراميكا يوم 20 ويلعب بيراميدز مع الزمالك فى نفس اليوم بالدور نصف النهائى للمسابقة.

وأشارت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إلى أن البطولة سيتم إذاعتها حصريا على قناتى أبو ظبى الرياضية وأون تايم سبورتس.

ويُذكر أن النادى الأهلى، هو بطل آخر 3 نسخ لبطولة السوبر المصرى، حيث يسيطر على البطولة من عام 2021، وكانت نسخة 2020، قد توج بها فريق طلائع الجيش بعد الفوز على النادى الأهلى بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

أما آخر لقب توج به الزمالك كان فى عام 2019 بعد الفوز على الأهلى أيضا بركلات الترجيح فى لقاء أقيم على ملعب استاد «محمد بن زايد» فى الإمارات، أما فريقى بيراميدز وسيراميكا لم يسبق لهما الفوز باللقب المحلى.