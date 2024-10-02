الـ«فيفا» يرفض استئناف الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد

تلقى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، صدمة قوية بعدما رفص الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» استئنافه على قرار إيقاف القيد، ليتأكد رسميًا حرمان الدراويش من قيد لاعبين جدد هذا الموسم.

وكان الاتحاد الدولى الـ«فيفا»، قد قرر إيقاف قيد الإسماعيلى لمدة فترتين بسبب التعامل غير الرياضى مع اللاعبين فى عدم دفع مستحقاتهم، وقدم الإسماعيلى استئناف على هذا القرار إلا أنه قوبل بالرفض ليتأزم موقف الدراويش.

وبهذا القرار يكون النادى الإسماعيلى غير قادر على تسجيل لاعبين هذا الصيف والانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من حصول الدراويش على توقيع أكثر من لاعب.