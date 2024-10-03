وزارة العمل: ندوة توعوية تحت شعار “سلامتك تهمنا” بقطاع شركات البترول بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة تثقيفية في إطار فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بموقع العمل بشركة الغازات البترولية بتروجاس ، بمشاركة 12 شركة من شركات الغاز البترولية بالقليوبية ، وعدد (65) من عمال شركة الغازات البترولية بتروجاس ، تضمنت الندوة عدة محاور منها : إعداد خطط الطوارئ والحماية من مخاطر الحريق ، وشرح لأهمية مهمات الوقاية الشخصية ، وكيفية تدريب العامل عليها، وأهمية تدريب العامل على مخاطر المهنة ،وأهمية الكشف الطبي الابتدائي والدوري ودور القرار ٢١١ لدرء الخطر عن العامل في بيئة العمل، وأهمية التدريب العملي للجاهزية للطوارئ ودور تطبيق قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في المشروع للوصول بالجميع إلى “لا إصابات او أمراض مهنية أو حوادث جسيمة” ، وأهمية التوعية بنشر المعلومات عن السلامة في بيئة العمل بالتتابع بين الأفراد حيث يقوم كل مشرف أو مسئول بتوعية وتدريب عدد من العمال للوصول بالجميع لوعي وفكر واحد آمن في منطقة العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضحت إيمان السيد مديرة مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، أن الندوة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار “سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، خلال سلسلة ندوات لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات ، وأضافت مديرة المديرية أنه حضر اللقاء المهندسة جمعة عليوة مدير عام منطقة مسطرد بشركة بتروجاس، والمهندس عبد العزيز ابراهيم مدير عام مساعد السلامة بمنطقة مسطرد بشركة بتروجاس ،والمهندس أحمد عزب مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببهتيم ، والمهندسة جيهان خلاف مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بشبرا الخيمة ، والمهندسة سارة سمير بإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ..