عضو تعليم الشيوخ يستعرض أبرز الملفات التى تتبناها لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات بدور الانعقاد الخامس

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، انضمامه للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ، وذلك حرصا منه على الاهتمام بقضايا التعليم وتكنولوجيا المعلومات لاسيما فى تلك الفترة.

وأضاف: أن قضايا التعليم والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات، تعد من الأولويات لدى الدولة المصرية الآن، فى ظل توجه الدولة لاتخاذ مسار الدول المتقدمة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم والبحث العلمى، هو أساس أى تقدم وتنمية، وبالتالى، لابد من الاهتمام بتلك الملفات والقضايا، فى ظل التقدم العلمى والثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم حاليا.

وأشار إلى أنه سيواصل دراسته لعدد من القضايا فى ملف التعليم وتكنولوجيا التى يتبناها منذ بداية الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، والتى من بينها ملف التحول الرقمى و البحث العلمى والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والتعليم الفنى والثانوية العامة، وغيرها من الملفات التى من تساعد فى التقدم العلمى والتكنولوجى.

وأضاف حسانين توفيق، أن تلك الملفات سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بها، حيث سيكون لها دور فعال فى مختلف نواحى التنمية ومستقبل البلاد

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح فى تطوير ملف التعليم وتكنولوجيا المعلومات، يؤدى بالتالى إلى النجاح فى التحول نحو الاقتصاد المعرفي الذى انطلقت نحوه الدول المتقدمة، والقائم على الأفكار الابتكارية والقدرات التقنية العالمية.