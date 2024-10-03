التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية 

شارك أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي في ملتقى مستشفى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

وشارك بالملتقى الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى، والدكتورة يمنى البحار نائبة وزير السياحة، وممثلين عن الفنادق الداعمة لمستشفى 57357.

وأشاد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بدور مؤسسات المجتمع المدني في كل القطاعات، خاصة القطاع الصحي، ومن بينها مؤسسة 57357، مضيفاً أنه عندما نرى حجم الخدمات والجهد المبذول في المستشفيات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني، فإننا كوزارة نفخر بهذه التجربة.

وأوضح عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة الإدارية الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، حيث تشرف الوزارة على 34 ألف مؤسسة وجمعية أهلية داخل مصر، ولها دور إشرافي وداعم وممول للعديد من الأنشطة والتدخلات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني من خلال صندوق دعم الجمعيات أو من خلال بنك ناصر الاجتماعي، الذي يقوم بدور في المسئولية المجتمعية بدعم العديد من الأنشطة خاصة الأنشطة الصحية.

وفي نهاية الملتقى تسلم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي درع التكريم نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، كما تم تكريم الدكتور شريف فتحي وزير السياحة، وكذلك تم تكريم الفنادق الداعمة لمستشفى 57357.