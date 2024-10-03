د”أحمد طه” : تطبيق معايير الجودة والتعلم المستمر نقطة بداية لرحلة من التميز بعد الحصول على اعتماد “جهار”

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة الهيئة على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تقييم مدى جاهزية المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن “جهار” والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا)، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة ذات كثافة سكانية مرتفعة فضلا عما تتميز به من تنوع بين مقدمي الخدمات الصحية..جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر البحيرة الثالث لجودة الرعاية الصحية “استشراف المستقبل

وأضاف د. أحمد طه، أن حصول المنشآت الصحية على اعتماد “جهار” يعد شرطًا أساسيًا لدخول المنشآت الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن ضمان سلامة المرضى وأسرهم، هو أحد اهم الأهداف التي تسعى اليها الهيئة مع تأمين حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى حق المريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له.

وأشار إلى نجاح ٤ منشآت صحية في الحصول على اعتماد “جهار” هي: مرکز اورام دمنهور، معمل شلبي للتحاليل الطبية، مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوى، مركز المستقبل للأشعة.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن صناعة الرعاية الصحية على مستوى العالم تمر بلحظة فارقة حيث تشهد خطوات غير مسبوقة في استخدامات التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI تذيب الحدود بين الحاضر والمستقبل وتفرض تحديات جديدة مما يجعل من تطبيق معايير الجودة والتعلم المستمر نقطة بداية لرحلة من التميز.

وأشار رئيس الهيئة الي ان محافظة البحيرة، والتي يبلغ عدد سكانها 7 مليون نسمة، لديها عدد كبير ومتنوع من مقدمي الخدمات الصحية حيث تضم 76 مستشفي و 455 وحدة رعاية اساسية بإجمالي 5000 سرير و 760 سرير عناية مركزة ، كما ان لديها العديد من الكوادر الطبية الواعدة مما يؤهلها للحصول على الاعتماد وتقديم خدمات صحية عالية الجودة لمواطني المحافظة.