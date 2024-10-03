“القليوبية “: انطلاق أولي فاعليات احتفالات قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات للاحتفال بالذكري ال٥١ لنصر أكتوبر

تحت رعاية ايمن عطيه محافظ القليوبية وفي إطار إهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بالاحتفالات القومية والوطنية نظمت الإدارة العامة بإعلام القليوبية اليوم بمجمع إعلام بنها احتفالًا بالذكرى الـ 51 لإنتصارات اكتوبر المجيدة تحت شعار استلهام روح أكتوبر وبناء الجمهورية الجديدةوذلك بالتعاون مع مجمع مدارس سمارت ومستقبل مصر للغات .

وتضمن الإحتفال عدد من الفقرات والعروض الفنية والاستعراضية التي قدمها طالبات مجمع مدارس سمارت ومستقبل مصر للغات وعدد من الأغاني الوطنية التي ارتبطت بهذه المناسبة في وجدان المصريين بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة لبعض آيات القرآن الكريم وفي كلمته التي ألقاها الدكتور أحمد يحيى أشاد سيادته بالدور العظيم التي تقوم به القوات المسلحة المصرية مصنع الرجال ودرع الأمة الواقي مؤكدًا على ان انتصار اكتوبر لم يكن انتصار عسكري فقط ولكنه كان انتصار لإرادة المصريين واختبار جديد لصلابة هذا الشعب الذي لم ينساق خلف الشائعات و الحروب النفسية التي كان يروج لها العدو الإسرائيلي ليصيبهم باليأس ويفقدهم الثقه في النصر وما احوجنا اليوم لاستلهام روح أكتوبر في مواجهة ما تمر بيه البلاد من تحديات داخلية وخارجية ومحاولات خبيثة لإسقاط دولتنا المصرية وإفشال مشروعاتها التنموية مؤكدين ثقتنا على ان هذا الشعب الذي عبر الهزيمة وحقق نصر اكتوبر المجيد قادرًا دومًا على العبور بالدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة كما قام الدكتور أحمد يحيى بتسليم درع لتكريم سيادة المستشار العسكري لمحافظة القليوبية بهذه المناسبة كما قام بتكريم عدد من أسر شهداء أبطال حرب اكتوبر كما تم تسليم درع لمجمع مدارس سمارت ومستقبل مصر للغات لتعاونها المثمر في تنفيذ هذه الإحتفالية.