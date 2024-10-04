اتحاد الكرة يطالب الجهات الأمنية بالسعة الكاملة لمباراة مصر وموريتانيا

أرسل اتحاد الكرة، خطابا للجهات الأمنية للسماح بالسعة الكاملة للإستاد فى مباراة منتخب مصر وموريتانيا المقرر إقامته يوم 11 أكتوبر، وذلك لدعم الفراعنة فى مشوار التصفيات الأفريقية بعد تحقيق الفوز في أول مواجهتين.

ويأتى منتخب مصر فى صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، ثم موريتانيا فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا فى المركز الرابع بلا نقاط.

وفى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بإستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفى اللقاء الثانى، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه «هدفين» ومحمد صلاح ومصطفى فتحى كل منهما هدف.