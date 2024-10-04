محمد رمضان يستعد لحسم ملف عقد الشناوى ومستقبل بيرسى تاو فى الأهلى

يبدأ المدير الرياضى الجديد للنادى الأهلى محمد رمضان، خلال الأيام المقبلة فتح ملف تجديد عقود لاعبى الفريق التى تنتهى بنهاية الموسم المقبل ويأتى فى مقدمتهم، الحارس الدولى محمد الشناوى والجنوب أفريقى بيرسى تاو، ويرغب الأهلى فى حسم بعض الملفات الهامة فى الفريق من أجل توفير حالة من الأستقرار بما يُعيد الهدوء للفريق الذى يعانى الكثير من المشاكل ظهرت بوضوح بعد خسارة السوبر الأفريقي مؤخرًا أمام الزمالك.

وقال مصدر فى النادى الأهلى أن لجنة التخطيط للكرة، قررت إسناد الملفات الهامة الخاصة بفريق الكرة لمحمد رمضان الذى يحظى بدعم مُطلق من اللجنة، خاصة وأن الفريق يحتاج إلى شخصية حاسمة وصارمة من أجل إعادة الهدوء والإتزان إلى غرفة ملابس الفريق، بعدما كشفت مباراة السوبر عن حالة عدم الإلتزام والغرور من جانب بعض اللاعبين.

وكشف المصدر عن أن ملف تجديد عقود اللاعبين يأتى ضمن أولويات لجنة التخطيط، لذا يأمل الأهلى فى نجاح محمد رمضان فى حسم ملف تجديد عقد محمد الشناوى وحسم موقف بيرسى تاو الذى يشهد النادى خلافًا بشأن مستقبله، فهناك أصوات كثيرة ترفض تجديد عقده بعدما تخطى الـ31 عاماً من عمره ولابد من إنهاء تجربته الحالية مع الفريق، فيما يؤكد البعض الأخر أن اللاعب الجنوب أفريقى صاحب لمسات جيدة ومن الأفضل بقاؤه مع الفريق وتجديد عقده لمدة موسمين وعدم رحيله إلا بعد ضم بديل أجنبى أفضل منه.