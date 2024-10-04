د أسامة عبد الحي: منح أطباء الزمالة مهلة أسبوعين لإرفاق إفادة بإلغاء الترشيح الوزاري 

التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، مع أمين عام الزمالة المصرية د. حسام حسني، وأمين مساعد الزمالة المصرية د. عبد السلام شلبي، لبحث عدد من المشكلات التي تواجه أطباء الزمالة.

وخلال اللقاء، وافق أمين عام الزمالة المصرية، على طلب نقيب الأطباء، بمنح الأطباء الذين تم قبولهم فى حركة الزمالة الحالية، مهلة أسبوعين لإرفاق إفادة بإلغاء الترشيح الوزاري ممن سبق لهم التقديم فى الترشيح الوزاري.

من جهتها، تواصلت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء برئاسة مقرر اللجنة د. أحمد السيد، مع إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان، لسرعة الإنتهاء من الرد على طلبات إلغاء الترشيح الوزاري.

كما وافق أمين عام الزمالة المصرية، على اعتماد مراكز تدريب جديدة لأطباء الزمالة في محافظتي كفر الشيخ وسوهاج، لتدريب أطباء الزمالة بالمحافظتين لتسهيل سبل التدريب ببرنامج الزمالة المصرية وتقليل الاغتراب. و قرر أمين عام الزمالة المصرية، اعتماد مستشفي كفر الشيخ الجامعي من قبل الزمالة المصرية بتخصص الأطفال وحديثي الولادة، لتدريب أطباء الزمالة بكفر الشيخ، بالإضافة لمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ.

وسبق أن تواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، مع أمين عام الزمالة المصرية د. حسام حسني، للسماح لمتدربي الزمالة المصرية بسوهاج تخصصات التخدير والعناية المركزة الجراحية باستكمال الدوران التدريبي بمستشفيات جامعة سوهاج حيث أنها معتمدة Class C بدلا من التوزيع خارج المحافظة تيسيرا ومساعدة لهم في استكمال التدريب.

وطلب د. أسامة عبد الحي، استكمال اعتماد باقي الأقسام بمستشفيات سوهاج الجامعية وخاصة قسم الأشعة لمساعدة المتدربين لاستكمال دورانهم التدريبي داخل محافظة سوهاج، بالإضافة إلى الأقسام التي سبق اعتمادها (الرمد، والأنف والأذن، والجلدية، والروماتيزم، والأطفال وحديثي الولادة، والباثولوجيا الإكلينيكية) حرصا على مصلحة المتدربين وتيسيرا عليهم.

وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، عن شكره لأمين عام الزمالة المصرية د. حسام حسني، وفريق العمل بالزمالة المصرية، لتأهيل أطباء أكفاء في مجال العمل مع توفير سبل الراحة لهم، مؤكدا أن أبواب النقابة مفتوحة دائما أمام أعضائها للإستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، في إطار حرص النقابة العامة للأطباء على خدمة أعضائها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في مختلف المحافظات.