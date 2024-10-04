سياحة البرلمان: افتتاح رأس الحكمة نقطة انطلاق للاقتصاد الوطني ستحقق عوائد سنوية بـ25 مليار دولار

أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ؛ بأن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد الوطني وان المشروع التنموي الضخم سيحقق عوائد اقتصاديه تصل إلى 25 مليار دولار عوائد سنوية لمصر.

وأضاف: بأن الدولة المصرية حققت نجاحات وسددت هدف كبير وعظيم، بجذب مثل هذا الاستثمارات الضخمه مما سيعود على السياحة المصرية بمزيد من التطوير ويجعل مصر قبلة العالم في السياحة بعد سنوات معدودة.

كما أن هناك تفاؤل كبير في الأوساط السياحيه بعد افتتاح هذا المشروع العملاق والذي يصل الاستثمار التراكمي فيه إلى 110 مليار دولار مما يساهم في القضاء علي البطالة، ووصول مصر إلى معدلات كبيرة في الانشغالات الفندقية التي نطمح بها في قطاع السياحة.