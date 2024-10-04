محافظة الجيزة تزيل ٣١ كشك مقامة بالمخالفة بالطريق العام بالمنيب

تواصل محافظة الجيزة حملاتها في إزالة الإشغالات و التعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية حيث شن حي جنوب أكبر حملات تحقيق الانضباط بمنطقة جمال عبد الناصر بنطاق قطاع المنيب أسفرت عن إزالة ٣١ كشك مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري .

و شملت الحملات رفع ٣٣٠ حالة اشغال وبروزات متنوعه ما بين اوتاد حديدية متعدية علي الطريق العام واستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي واشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعه من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح باي تعدي علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.