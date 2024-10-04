برلمانية : تدشين رأس الحكمة تتويج للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية ووثيقة، وتتميز بعمق الشراكات الإقتصادية بينهم.

وتابعت قائلة: وجاء تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تتويجاً لتلك الشراكة في هذا المشروع الضخم.

وأشارت النائبة إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطوراً وثيقاً بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا يؤكد أن علاقة مصر بدولة الامارات إستراتيجية، موضحة أن صفقة رأس الحكمة مثلت دفعة قوية للاقتصاد المصري، وهو المشروع الذى تم توقيع الاتفاق بشأنه في فبراير الماضى ويعد أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر في مصر، وتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار دخلت خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، و للدولة المصرية 35٪؜ من أرباح المشروع.

وأوضحت “نبيه” أن دولة الإمارات تُعد أكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية، فقد قفزت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، وارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين ليسجل 4.9 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار سجلها التبادل التجارى عام 2022 .

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.