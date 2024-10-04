المصريين الأحرار يثمن جهود الخارجية المصرية لمساعدة أبناءها بالاراضي اللبنانية

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، جهود القيادة السياسية والخارجية المصرية لدورهم في توفير كافة المساعدات لأبناء الجالية المصرية على الأراضي اللبنانية.

وقال أحمد على حسن عضو الهيئة العليا بالحزب ، ومسؤول شؤون المصريين بالخليج، إن الحزب منذ بوادر الازمة اللبنانية الحالية دشنت أمانة المصريين بالخارج غرفة عمليات بناءاً علي توجيهات النائب الدكتور عصام خليل لمتابعة أحوال المصريين بلبنان وتلقي طلبات الراغبين في العودة للأراضي المصرية.

وأضاف، أنه بالتواصل مع الخارجية المصرية علمنا قيامها تسيير رحلات طيران لمساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن وتوفير رحلة لشركة مصر للطيران إلى القاهرة يوم السبت 5 أكتوبر 2024 من مطار رفيق الحريري الدولي الساعة 1 ظهراً.

وأشار إلى أن الخارجية المصرية وفرت قنوات الاتصال التالية التسجيل الراغلين في العودة سوءا من خلال صفحة السفارة علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان أو ⁠البريد الإلكتروني للسفارة embassy.beirut@mfa.gov.eg