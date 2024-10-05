بعد إحالته للشئون القانونية فى الأهلى.. أول تعليق من وكالة القندوسى

أصدرت وكالة أحمد قندوسى لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا، بيانًا عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، بعد تحويله للتحقيق من مسئولى النادى الأحمر.

وكان القندوسى قد أكد أن سبب فشل انتقال مواطنه زين الدين بلعيد للأهلى، رغبة الأهلى فى إتمام الصفقة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وليس وكيل اللاعب الجزائرى.

وكشفت الوكالة، فى بيان رسمى لها عبر منصة التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «نود أن نوضح أن التصريحات التى نسبت إلى ممثلنا طلال ربيع مؤخرًا، بخصوص تصريحات أحمد قندوسى، ليست صحيحة، ولم يدل بأى تصريح فى هذا الشأن، لاعبنا أحمد قندوسى محترف، ويحظى بكامل التقدير والاحترام، وأى قرارات أو مواقف تتعلق به تتم فى إطار التعاون والاحترام المتبادل، كما نود أن نشير إلى أن هذه الفترة قد تشهد انتشار بعض الشائعات والمعلومات غير الدقيقة».

وتابعت الوكالة: «نرجو من الجميع عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وكل ما يتعلق باللاعب ستجرى مناقشته وإعلانه بالشكل المناسب، وعبر القنوات الرسمية».