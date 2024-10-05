صحة الشيوخ: تضحيات الجيش في انتصار أكتوبر نبراسا يضيء طريق العزة للمصريين

تقدم النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والإسكان بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى أنها ستظل ذكرى محفورة في التاريخ المصري والعربي عن قوة وعزة الإرادة المصرية.

وأكد خضير أن انتصارات أكتوبر المجيدة تستدعي في الذاكرة شجاعة وبسالة رجال القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في أعظم المعارك في تاريخ الأمة العربية، مما يمثل تتويجاً لعزيمة وإصرار أبطال مصر الذين وقفوا بثبات وإيمان من أجل استرداد أرضهم وكرامتهم.

ولفت رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، إلى أن حرب أكتوبر تمثل نقطة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الشرفاء تحقيق انتصار باهر قلب موازين القوى، وأعاد للأمة العربية الثقة في قدرتها على الدفاع عن حقوقها، مشيراً إلى أنها لم تكن هذه المعركة مجرد صراع مسلح، بل كانت تعبيراً عن إرادة وطنية لا تعرف المستحيل، فكانت تضحيات الجنود على الجبهة، وتكاتف الشعب في الداخل، عاملين مشتركين في صناعة هذا النصر الذي سيظل محفوراً في ذاكرة الأجيال.

وأشار الدكتور حسين خضير إلى أن في هذه الذكرى الخالدة، نحيي أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل استعادة الأرض والعزة، وهؤلاء الأبطال الذين نقشوا أسمائهم بدمائهم على صفحات التاريخ، لن ينساهم الوطن، وسيظل عطاؤهم نبراساً يضيء طريق الأجيال القادمة.