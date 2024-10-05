ليفربول يتخطى كريستال بالاس ويعزز موقعه فى صدارة الدورى الإنجليزى

عزز نادى ليفربول صدارته للدورى الإنجليزى لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد فى افتتاح منافسات المرحلة السابعة اليوم «السبت».

ويدين ليفربول بالفضل فى هذا الفوز لمهاجمه ديوجو جوتا، الذى سجل الهدف الوحيد فى المباراة فى الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، بعدما تلقى كرة عرضية من كودى جاكبو حولها البرتغالى بلمسة واحدة فى الشباك.

وشهدت المباراة إصابة الحارس البرازيلى أليسون فى الدقيقة 78 من عمر المباراة، وتم استبداله بالتشيكى فينيسلاف جاروس.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق ليفربول رصيده إلى 18 نقطة فى الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام مانشستر سيتى الذى يواجه فى وقت لاحق ضيفه فولهام فى ذات الجولة، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند ثلاث نقاط فى المركز الـ18.