رئيس حزب الحرية المصري: انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة فى تاريخ العسكرية المصرية

أكد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري؛ أن الانتصار العظيم الذى حققه أبطال القوات المسلحة البواسل فى السادس من أكتوبر؛ ملحمة وطنية خالدة فى تاريخ العسكرية المصرى؛ بعدما نجح رجال القوات المسلحة؛ فى عبور خط بارليف؛ وتحرير أرض سيناء المباركة؛ وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

ووجه رئيس حزب الحرية المصرى؛ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلي للقوات المسلحة؛ والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والانتاج الحربي؛ وأبطال القوات المسلحة البواسل؛ والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال د. ممدوح محمود إن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة فى تاريخ مصر المعاصر؛ تجلت فيه قوة الارادة المصرية؛ وعزيمة جنودنا البواسل الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة الزكية؛ وقدموا أرواحهم لكى يبقي الوطن شامخا؛ والشعب آمنا مرفوع الرأس على أرضه.

وأكد أن تضحيات الشهداء ستظل محفورة في قلوب وذاكرة أبناء الشعب المصري؛ ودائما وأبدا لن تنسي مصر شهدائها أو من قدم لها الدعم والمساندة في أوقات الشدة.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصري؛ أن المنطقة تمر بظروف استثنائية غير مسبوقة؛ تتطلب ممن يعيشون على تراب الوطن؛ التلاحم والتكاتف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لمواجهة التحديات والمخاطر التى تهدد الأمن القومى؛ حفظ الله مصر وجيشها؛ وأنعم علي الشعب المصري بالأمن والاستقرار.