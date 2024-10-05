بدء تدريب معلمى الرياضيات بالأزهر بالقليوبية على المنهج الجديد للصف الأول الاعدادى ..اليوم

برعاية وتوجيهات أيمن عبد الغنى؛ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى وكيل القطاع لشئون التعليم والطلاب وإشراف سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية وفى ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة انطلقت اليوم السبت ٥ اكتوبر بديوان المنطقة تدريبات معلمى مادة الرياضيات للمنهج الجديد للصف الأول الإعدادى بحضور ٥٠ معلم يمثلون معاهد ثلاث إدارات تعليمية بنها – طوخ – كفر شكر وتستكمل التدريبات لباقى الإدارات الخانكة – شبين القناطر – قليوب – القناطر الثلاثاء ٨ اكتوبر بحضور ٦٠ معلم كما تم التجهيز لانطلاق قوافل الرعاية الاجتماعية بمعاهد المنطقة المرشحة لاعتماد الجودة ٤ معاهد بداية من الإثنين ٧ أكتوبر إلى الخميس ١٠ اكتوبر وذلك بالتنسيق بين مكتب الخدمة العامة بالمنطقة وإدارة الجودة مستهدفة وقاية الطلاب من الظواهر السلبية والاستفادة من خبرات المتخصصين من القيادات التربوية و تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال مشاركة المؤسسات المحيطة الغير حكومية.