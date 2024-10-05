الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويرصد واقعة تقصير ويوصي بتحويلها للشؤون القانونية 

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، حيث تفقد فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية مستشفى الغردقة العام، بمحافظة البحر الأحمر وتفقد جميع أقسام المستشفى للتأكد من توافر كافة المستلزمات والاحتياجات، ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

رصد الفريق أثناء المرور نقص السجلات والنماذج الطبية، وعدم تدوين الملاحظات الكاملة، في الملفات الطبية، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية لإمداد المستشفى بالنواقص من السجلات الطبية، كما تبين عدم تفعيل دور روساء الأقسام واللجان وغياب متابعة التسجيل الطبي، وتم اتخاذ اللازم نحو عمل لجان من المديرية للمتابعة الدائمة للتسجيل الطبي والمرور الدائم على الأقسام.

و بالمرور على مخازن المستلزمات، تلاحظ عدم تطابق العهدة مع السجلات الخاصة بالمخازن، وتم التوجيه بعمل حصر كامل لمخازن المستلزمات، وتم التوصية بتحويل المسئول للشؤون القانونية، للبت في واقعة عدم تطابق العهد بالسجلات، كما رصد الفريق وجود بعض المستلزمات الطبية داخل الدواليب الشخصية، وتم عمل محضر إثبات حالة، والتوصية بالتحقيق في الواقعة.

و تم رصد واقعة تقصير في قسم عناية القلب، وتم تحويل الواقعة للشؤون القانونية، بالمديرية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصرين بقسم عناية القلب.