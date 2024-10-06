بمناسبه الاحتفال بالعيد ال 51 لانتصارات أكتوبر .. وزير التموين يوجه بتخفيض 10% على السلع الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية
بمناسبة الاحتفال بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة ١٠٪ علي كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الإستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10٪ ، في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .
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