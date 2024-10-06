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بمناسبه الاحتفال بالعيد ال 51 لانتصارات أكتوبر .. وزير التموين يوجه بتخفيض 10% على السلع الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية

كتب نجوى إبراهيم
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بمناسبة الاحتفال بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة  الدكتور شريف  فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة ١٠٪؜ علي كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الإستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10٪ ، في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

نجوى إبراهيم
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