بمناسبه الاحتفال بالعيد ال 51 لانتصارات أكتوبر .. وزير التموين يوجه بتخفيض 10% على السلع الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية

بمناسبة الاحتفال بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة ١٠٪؜ علي كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الإستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10٪ ، في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .