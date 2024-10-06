محافظة الجيزة تواصل إزالة مخالفات البناء والتعديات 

واصلت محافظة الجيزة جهود مواحهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية حيث قامت المحافظة من خلال المراكز المعنية :- إزالة جمالون علي مساحه ١٤٠٠م٢ ومنشاة مخالفة بمساحه ١٠ قيراط بقرية ابو صير بمركز البدرشين و إزالة منشاة مخالف بمساحه ١٢٠م بقرية بني سلامه واخري بمساحه ٣٠٠م بقرية وردان بمركز منشأة القناطرو إزالة منشاة مخالفة بقرية الشنباب علي مساحه ١٠٠٠م٢ مقامه بدون ترخيص ، وازالة تعدي بالبناء المخالف علي ارض زراعية بنطاق وحدة كفر قنديل مدينة اطفيح ، وإزالة منشاة مخالفة وسور من البلوك علي مساحه ٣ قيراط بقرية طهما بمركز العياط.

و شملت الجهود توجيه انذارت بإزالة مخالفات ٢٤ حاله من واضعي اليد لم يقومو باستكمال إجراءات تقنين وضعهم وتسديد مستحقات الدولة بقرية ابو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر مع التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات في حال عدم الجدية…