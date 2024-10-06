برلماني: انتصار 6 أكتوبر ملحمة تاريخية.. ومصر قادرة على تحطيم أي محاولات للمساس بأمنها القومي

تقدم المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قيادات وضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصار 6 أكتوبر المجيد، الذي سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، حيث سجلت القوات المسلحة المصرية ملحمة وطنية ستظل محفورة بحروف من نور في التاريخ.

وقال “عثمان”، إن رجال القوات المسلحة قدموا في حرب السادس من أكتوبر أرواحهم ودمائهم فداء للوطن من أجل الانتصار في معركة الكرامة والعزة واستعادة أرض سيناء كاملة دون التفريط في شبر واحد منها، فكانت ملحمة عسكرية انتصرت لإرادة وعزيمة المصريين الذين لا يعرفون المستحيل، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر أعادت ضبط موازين القوى العسكرية في المنطقة، وأكدت أن الجيش المصري كان وسيظل قوة لا يمكن الاستهانة بها، فقد قضى على أسطورة الجيش الذي لا يقهر التي روج لها جيش الاحتلال الإسرائيلي لنفسه.

وأكد عثمان على أن روح نصر السادس من أكتوبر هى المحرك الأساسي والملهم للدولة المصرية قيادة وشعبا في مواجهة التحديات والصعوبات على مدار، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، قائلا: في ظل التحديات الإقليمية الصعبة في المنطقة الملتهبة حاليا حولنا من كل صوب واتجاه نستلهم من انتصار مصر في 6 أكتوبر على العدو الإسرائيلي، القوة والعزيمة والإصرار والإرادة لمواجهة أى محاولات للمساس بالأمن القومي المصري، فمصر قادرة على ردع أى معتد، وتحطيم أي محاولات للإضرار بأمنها واستقرارها.

وتابع: نقف خلف القيادة السياسية داعمين ومؤيدين لأي إجراءات وتدابير تتخذها الدولة المصرية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية الأمن القومي المصري.