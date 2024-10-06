إيهاب منصور: 6 أكتوبر تاريخ غير الجغرافيا قدم فيها الشعب المصري العظيم أروع ملاحم البطولة

توجه النائب إيهاب منصور بالتهنئة للشعب المصري العظيم ولقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة الانتصارات العظيمة في السادس من أكتوبر 1973 التي قدم فيها أبطال الجيش المصري والشعب المصري العظيم أروع ملاحم البطولة والفداء سنظل نرويها عبر الأجيال.

وقال النائب: سيظل نصر6 أكتوبر المجيد عام 1937 ذكري الفخر والعزة ليس للشعب المصرى فقط بل جميع الأمة العربية بأكملها، وما قدمه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر سيظل خالدا في أذهان كل مصري مخلص ومحب لتراب مصر، لتبدأ بعدها البلاد في مرحلة جديدة من التنمية والتطوير في أرض سيناء الغالية.

وقال النائب إن الذكري 51 لانتصارات نصر أكتوبر تدفعنا جميعا لنستعيد دورسا ملهمة من هذه النصر العظيم، لنستقوي به في الحاضر ونواجه بها التحديات في المستقبل، في ظل التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، لا يزال أبطال القوات المسلحة، يضربون أروع المثل للحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز وكل شبر من أرض الوطن.