برلماني: نصر أكتوبر المجيد سيظل نقطة فارقة في تاريخ مصر

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن نصر أكتوبر المجيد سيظل نقطة فارقة في تاريخ مصر، ورمزًا للعزة و الشموخ والكرامة والتضحية والفداء.

ووجه السنباطي التحية والتقدير لأبطال النصر الذين ضحوا من أجل الوطن لاسترداد أرض سيناء، موجهًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولوزير الدفاع الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

‏‎وقال النائب: نحتفل بأهم وأعظم وأمجد أيام تاريخنا الذي نستلهم منه العبور الجديد نحو مستقبل مشرق، نتذكر ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل، فهي قصة الكفاح في طريق تحقيق النصر، في مواجهة الصعاب والتحديات من اجل مستقبل وطننا الغالي الذي افتداه أجدادنا بالدماء لنتسلم وطننا مرفوع الهامة خفاقة رايتها.

هذه الملحمة الخالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درساً في البطولة والوطنية، حفظ الله مصر و جيشها الباسل وسدد على طريق الحق خطاه و دائما تحيا مصر.

ويأتي الاحتفال بذكرى أكتوبر في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات جسيمة ، خاصة في ظل اتساع دائرة الصراع في المنطقة، مشددًا على أهمية التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة فهو الحصن المنيع الذي يحفظ الوطن في ظل الأزمات المعقدة التي تشهدها المنطقة.

ولفت النائب إلى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استشعرت مبكرًا التحديات الإقليمية والدولية مما جعلها تمضي قدما في طريق تحديث وتطوير قدرات الجيش المصرى بما يعززها ويحقق الهدف الأسمى لحماية الأمن القومى المصري.

وأشاد السنباطي بتحركات الدولة المصرية في مواجهة أزمات المنطقة، قائلًا: الدولة نجحت في انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، كما تفاعلت بحكمة لحل أزمات الإقليم خاصة مع تصاعدها.