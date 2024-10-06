بالتعاون مع التربية والتعليم.. “الرى” تواصل ندواتها التوعوية حول تحديات المياه لطلاب المدارس

تواصل وزارة الموارد المائية والرى ؛ برئاسة دكتور هانى سويلم؛ ندواتها التوعوية حول تحديات المياه، حيث نظم فريق التوعية المائية بالوزارة ندوة توعية مائية بمدرستى ( محمد نجيب الرسمية واحمد زويل التجريبية ) بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم بمدينة بدر ، من جانبه؛ اوضح دكتور محمد يوسف ، مدير إدارة التحرير الصحفي بالوزارة ؛ ان الندوة تضمنت التعريف بالتحديات المائية في مصر؛ وتوعية طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث ، والسلوكيات الواجب اتخاذها لترشيد استخدام المياه ، وتوضيح معنى البصمة المائية.