الشربيني : الانتهاء من أعمال تطوير مركز مارينا العلمين السياحي بهاية مارس المقبل

قام شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،اليوم بجولة موسعة لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الهيئة والمكتب الفنى للوزير.

وشدد شريف الشربيني، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز مارينا العلمين السياحى، بنهاية مارس المقبل، موجهاً بحسن استغلال المساحات الشاغرة، وتعظيم الاستفادة منها، لإتاحة المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم الإقبال المتزايد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وتعظيم العوائد المالية لضمان استدامة التنمية، وتوفير المزيد من عوامل الجذب.

واطلع وزير الإسكان، على عدد من النماذج التصميمة لمشروعات ترفيهية بمعايير عالمية، سيتم تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، من خلال القطاع الخاص، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال جهاز القرى السياحية، لتوفير المزيد من عوامل الجذب، وتطوير مركز مارينا العلمين السياحى، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والسائحين القادمين للساحل الشمالى الغربى.

وأوضح المهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، أنه جار توسعة وتطوير طريق الخدمة أمام مارينا في المسافة من مارينا 1 : مارينا 3 بطول 6 كم، بحيث يصبح طريقاً مزدوجاً (2 حارة لكل اتجاه) مع تطوير ورفع كفاءة المداخل أمام البوابات، إضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء لتغيير الصورة البصرية داخل مركز مارينا، ورفع كفاءة بوابات مارينا، وتوسعة الطرق الرئيسية من بوابات مارينا، وتوفير أماكن انتظار للسيارات لزيادة السيولة المرورية ومنع الزحام، بجانب تطوير منطقة الشانزليزيه بمارينا 2، ورفع كفاءتها وتطوير الطرق المحيطة بها، وتوفير أماكن انتظار بها.