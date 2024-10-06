“التعليم العالي “:الأعلى للجامعات يصدر كتيب عن تاريخ إنتصارات اكتوبر المجيدة

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ،وفى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

وايمانا بدور المجلس الأعلي للجامعات لإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة تم إعداد كتيب عن تاريخ إنتصارات اكتوبر المجيدة، وأهم الرموز العسكرية المصرية ، وذلك لتعريفهم بتاريخ وانتصارات جيشهم العظيم و ما قام به قادة الجيش المصري.

حيث تعتبر ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، لحظة فارقه في تاريخ الأمه العربية والتي حقق فيها الجيش المصري انتصارًا عظيمًا ، انها حرب العزة والكرامة حيث أعادت حرب أكتوبر المجيدة الثقة إلى الجيوش المصريّة باستعادة أرضها ، نفتخر بحرب أكتوبر وبما تركته لنا من عزة ونصر وفي هذه المناسبة، نتذكر شهداء حرب أكتوبر، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.