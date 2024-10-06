برلماني: حرب أكتوبر المجيدة تجسيد واضح لعبقرية العسكرية المصرية 

تقدم المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات وضباط القوات المسلحة، وضباط الصف والجنود، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكري ال51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هذه المعركة تجسيد حقيقي لقدرة الإرادة المصرية علي تحقيق المعجزات.

وقال “صبور”، إن رجال الجيش المصري سطروا بحروف من نور بطولاتهم وتضحياتهم في معركة الكرامة، فكان ثمن استعادة أرض سيناء الغالية أرواح ودماء الآلاف من أبناء هذا الوطن، لذلك تظل تظل حرب 6 أكتوبر مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، فهي واحدة تجسيد واضح لعبقرية العسكرية المصرية، التي اعتمدت علي عنصر المفاجأة، لتتمكن من تدمير خط بارليف في 6 ساعات فقط، ليقف العالم مذهولا أمام قدرة وقوة الإرادة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن انتصارات أكتوبر كانت بمثابة نقطة تحول في المنطقة حيث أعادت ضبط موازين القوي ، بعدما رأت إسرائيل أن مصر خرجت من حرب 67 منهكة ولن تتمكن من خوض غمار الحرب مرة أخرى، وأنها أصبحت تمتلك الجيش الذي لا يقهر، لتهدم مصر هذه المزاعم، وتؤكد أن المقاتل المصري قادر علي تحقيق المستحيلات مهما بلغ فارق العتاد والتسليح.

وشدد النائب أحمد صبور، علي أن حرب أكتوبر كانت معركة من أجل الكرامة والعزة واستعادة الأرض المسلوبة، لتواصل مصر خوض معارك أخري من أجل البناء والتنمية رغم كل التحديات التي تواجه الدولة داخليا وخارجيا، حيث تعيش المنطقة ظروفا استثنائية تستدعي تعزيز التلاحم بين الشعب المصري، واستدعاء روح أكتوبر دائما في العبور بمصر إلى بر الأمان في ظل ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي من بلطجة عسكرية في المنطقة، مؤكدا ثقته في قدرة القيادة المصرية والقوات المسلحة علي حماية الأمن القومى لهذا الوطن وحماية مقدراته.