برلماني: ذكرى انتصارات أكتوبر درس قوي لكل من تسول له نفسه الاقتراب من مصر

قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ: إن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل مبعث فخر للمصريين بقواتهم المسلحة، حيث سطر أبنائها انتصارهم بأحرف من نور في كتب التاريخ العسكري، كذلك جاء النصر ليكون درسًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أرض مصر.

ووجه النائب التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلي للقوات المسلحة؛ والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والانتاج الحربي؛ وأبطال القوات المسلحة البواسل؛ والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح النائب نور هاشم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نهضة تنموية كبيرة في سيناء ، حيث أصبحت منطقة صناعية، بعدما ضخت الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات بها، خلال الفترة من 2014/2015 وحتى 2021/2022، إذ قُدر حجم الاستثمارات التي ضُخت في كل من شبه جزيرة سيناء ومدن القناة بحوالي 290.1 مليار جنيه، وقد استأثرت سيناء بحجم استثمارات يبلغ 73.3 مليار جنيه في 2022\2023 بالمُقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه في 2013\2014، ولم يتوقف الأمر عند إقامة المشروعات، بل تطور ليشمل تنمية المواطن السيناوي باعتباره أحد أهم عناصر نجاح التجربة التنموية، فبهذا تحولت سيناء إلى واحة معمورة بها كل المقومات التي تؤهلها لتكون منطقة متكاملة اقتصاديًا.