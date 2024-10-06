برلماني: القوات المسلحة مازالت تقدم التضحيات لينعم المصريين بحياة آمنة مستقرة

قال النائب علاء عبدالنبي عضو مجلس النواب: إن انتصارات حرب أكتوبر كشفت بكل الصدق والأمانة الدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي ما زالت تقدمه والتضحيات لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة.

وتوجه النائب بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع أبطال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين.

وأكد عبدالنبى أن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها، فبعد أن قامت بتطهيرها من الإرهاب، نجحت الدولة في تنمية سيناء اقتصاديا في كافة المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والمجتمعية والخدمية، موضحًا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الدولة أنفقت على تنمية سيناء أكثر من 700 مليار جنيه في العديد من المشروعات القومية العملاقة حتى بداية عام 2023.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في إقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مشروع عملاق سينقل مصر نقلة اقتصادية كبرى لأنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ويزيد الدخل القومي.