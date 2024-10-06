«سوبر» عمر مرموش.. «ملك» البوندسليجا يفترس بايرن ميونخ

واصل نجم المنتخب الوطنى وجناح فريق آينتراخت فرانكفورت الألمانى، المصرى عمر مرموش، كتابة التاريخ خلال منافسات الموسم الحالى.

مرموش شارك أساسياً فى مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدورى الألمانى، ليقلب مرموش الطاولة على بايرن ميونخ، وذلك خلال 13 دقيقة من عمر الشوط الأول للمباراة، وسجل هدف التعادل لصالح فريقه فى الدقيقة 22.

وفى الدقيقة 35، صنع مرموش الهدف الثانى لفريقه الذى سجله الفرنسى هوجو إيكيتيكى، وقبل النهاية بثوانٍ، سجل هدف التعادل القاتل لصالح فريقه.

وبذلك، أصبح بايرن ميونخ الخصم المفضل لعمر مرموش، حيث ساهم اللاعب المصرى فى 7 أهداف أمام الفريق الألمانى.

وتحول «سوبر» عمر مرموش إلى «ملك» مسابقة «البوندسليجا» هذا الموسم على الصعيد التهديفى، حيث يأتى مرموش فى صدارة ترتيب هدافى الدورى الألمانى وذلك برصيد 8 أهداف.

وإجمالًا، سجل عمر مرموش 9 أهداف وصنع 5 فى 9 مباريات خاضها بكل المسابقات هذا الموسم، ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية على صعيد الدوريات الكبرى هذا الموسم برصيد 11 هدفاً بالتساوى مع هارى كين نجم بايرن ميونخ.