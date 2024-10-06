أكرم توفيق يمنح الأهلى دفعة قوية قبل السوبر المصري

تلقى النادى الأهلى، دفعة قوية قبل خوض بطولة السوبر المصرى فى الإمارات، من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، بعد تعافى أكرم توفيق من الإصابة، والتى لحقت به أمام الزمالك فى بالسوبر الأفريقى.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن أكرم توفيق، تعافى من الإصابة التى لحقت به على مستوى عضلات الحوض، بلقاء الزمالك، عقب مشاركته فى تدريباته أمس «السبت»، ليصبح اللعب جاهزًا لخوض السوبر المصري.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أطمئن أمس على جاهزية أكرم توفيق لخوض مباريات السوبر المصرى فى الإمارات.

وسيواجه النادى الأهلى، نظيره سيراميكا كليوباترا، فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، 20 أكتوبر الجارى والفائز سيلاقى الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، بالمباراة النهائية، 24 من ذات الشهر.

يذكر أن، النادي الأهلى خسر من الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 فى السوبر الأفريقى، بعد التعادل بهدف لمثله، 27 سبتمبر الماضى، على ملعب «المملكة أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض.