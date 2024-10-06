قداسة البابا فرنسيس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات

عقب تلاوته صلاة اليوم الأحد أراد قداسة البابا فرنسيس التذكير بمرور سنة غدًا على أحداث 7 أكتوبر بالأراضي الفلسطينية، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الرهائن.

وتابع الأب الأقدس: أن الشرق الأوسط يتعرض منذ ذلك اليوم لمعاناة تزداد حدة حيث هناك عمليات عسكرية مدمرة تواصل ضرب الشعب الفلسطيني.

وأشار قداسته إلى ما وصفها بالمعاناة الكبيرة لهذا الشعب في غزة وغيرها من مناطق، مسلطًا الضوء على أننا نتحدث عن مدنيين أبرياء، عن أشخاص يجب أن يحصلوا على كل المساعدات الممكنة.

وطالب قداسة البابا بالتالي بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، كما أكد الصلاة من أجل الشعب اللبناني وخاصة سكان الجنوب الذي يضطرون إلى ترك بلداتهم.

ووجه الحبر الأعظم من جهة أخرى نداءً إلى الجماعة الدولية من أجل إنهاء دوامة الانتقام وكي لا تتكرر هجمات مثل تلك التي قامت بها إيران قبل أيام، وذلك تحسبا من إسقاط المنطقة في حرب أكبر.

وأكد بابا الكنيسة الكاثوليكية أن حق جميع البلدان في العيش في سلام وأمن وألا تتعرض أراضيها للهجوم أو الغزو، كما ويجب احترام سيادة الدول وضمان الحوار والسلام بدلا من الكراهية والحرب.

وأكد البابا فرنسيس الحاجة الضرورية بشكل أكبر إلى الصلاة مذكرًا بتوجهه بعد إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما لتلاوة صلاة مسبحة الوردية وطلب شفاعة السيدة العذراء. كما وذكَّر قداسته بيوم الصلاة والصوم من أجل السلام في العالم غدًا 7 أكتوبر.