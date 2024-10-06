بطلب من جوميز.. الزمالك يتعاقد مع الصفقة السابعة «موهبة ليفربول»

تواصل إدارة نادى الزمالك مساعيها لبحث تدعيم صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من خلال إبرام الصفقة السابعة.

وكانت إدارة نادى الزمالك، قد دخلت فى مفاوضات جادة للتعاقد مع لاعب ليفربول وريدينج وأرسنال السابق، أوفى إيجاريا.

وأكد مصادر إعلامية، أن إدارة الزمالك نجحت فى التوصل لاتفاق نهائى مع أوفى إيجاريا، لضمه خلال الصيف الجارى، فى صفقة انتقال حر.

وكان من المفترض وصول اللاعب الإنجليزى، الذى يتم عامه الـ 27 فى نوفمبر القادم، إلى القاهرة صباح اليوم «الأحد»، إلا أنه تقرر تأجيل وصوله إلى غدًا «الإثنين».

وبدأ إيجاريا مسيرته مع ناشئى أرسنال، قبل أن ينتقل لصفوف الشباب بنادى ليفربول، ثم خاض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع أندية سندرلاند ورينجرز الإسكتلندى وريدينج الإنجليزى، الذى قام بشراءه نهائيًا فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 3 مليون يورو.

وغادر أوفى إيجاريا صفوف ريدينج فى يناير الماضى، وأصبح لاعبًا حرًا، قبل أن يدخل فى مفاوضات مع الزمالك، وفقًا لطلب المدير الفني للأبيض جوزيه جوميز، الذى سبق أن تولى تدريبه خلال تواجدهما فى نادى ريدينج.

وخاض الجناح الأيسر أوفي إيجاريا مع ريدينج 127 مباراة، أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع 13 آخرين، كما خاض مع ليفربول 8 مباريات، لم يحرز أو يصنع خلالهم أى هدف.

وشارك إيجاريا مع رينجرز 28 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع هدف آخر، كما خاض مع سندرلاند 11 مباراة، أحرز خلالهم هدف واحد، كما شارك مع الفئات السنية لمنتخبات إنجلترا.