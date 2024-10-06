“القومي للطفولة” و “وزارة الثقافة” يطلقان مسابقة للأطفال تحت شعار “مصر في عيون أطفالها”

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الثقافة متمثلة في المركز القومي لثقافة الطفل، مسابقة للأطفال للابتكار والتصميم تحت شعار “مصر في عيون أطفالها”، لاستكشاف رؤية الأطفال لوطنهم وحقوقهم وكيف يعبرون عن حبهم لمصر، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهتم بالارتقاء بالجانب المجتمعي والثقافي والإبداعي والاستثمار في رأس المال البشري ولا سيما الأطفال.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم إطلاق هذه المسابقة لتصميم وابتكار شعار جديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة وتصميم شخصية كرتونية ل “طفل وطفلة” يمثلان حماية ونجدة الطفل المتمثل في خط نجدة الطفل 16000.

وأكدت “السنباطي” على أن الهدف من هذه المسابقة هو تنمية روح الانتماء لدى الأطفال وتنمية وعيهم بحضارة مصر وتاريخها، وتشجيعهم على التعبير عن حقوقهم ومسئولياتهم لتحقيق التقدم لوطنهم العظيم، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المسابقة سنفتح آفاقاً للأطفال للتعبير عن رؤيتهم من خلال لوحاتهم وكلماتهم وأفكارهم وسوف تعكس رسوماتهم وأعمالهم الأمل الذين يحلمون به لهذا الوطن.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك بها جميع الأطفال المصريين داخل او خارج جمهورية مصر العربية، من سن 6سنوات وحتى 18سنة

وتم تحديد موعد التقديم للمسابقة من 6 أكتوبر 2024 حتى 6 نوفمبر 2024 ، وسيتم تسليم الجوائز في احتفالية أعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر 2024.