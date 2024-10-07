“سويلم “: الإنتهاء من ٣٣٨ عمرة للمحطات وتنفيذ ٢٠٠ عمرة أخرى قبل موسم أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض إستعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للموسم الشتوي لعام ٢٠٢٤ ، وموسم أقصى الإحتياجات لعام ٢٠٢٥ .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية ، أسهمت مع باقى الإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة الاخرى فى تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه وضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الماضية .

وإستعرض الدكتور سويلم ما تم خلال الفترة الماضية من أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع بمختلف المحافظات ، حيث تم الاستلام الابتدائى لعدد (٢٣) محرك كهربائى لمحطات المصلحة ، وتم إصدار أمر إسناد لتوريد مواسير ومستلزمات لوحدات الطوارئ بمراكز الطوارئ ، واصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب عدد (٢٥) صندوق تروس لمحطات المصلحة وجارى الإنتهاء من تركيب جميع الصناديق خلال شهر أكتوبر الجارى ، وتم اسناد توريد وتركيب عدد (٤) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصرف ٤ والنصر ٢ والبطس الجديدة ، وتم الإنتهاء من تركيب ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطة البطس الجديدة ، واصدار أمر اسناد لعملية توريد وتركيب عدد (١١) محرك كهربائي ، وإصدار أمر الإسناد لتوريد عدد (١٨) وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطوارئ .

كما تم الإنتهاء من البرنامج الزمنى للعمرات الدورية بعدد ٣٣٨ عمرة على مستوى الجمهورية ، ومن المخطط تنفيذ عدد ٢٠٠ عمرة أخرى قبل موسم أقصى الاحتياجات .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .

كما وجه بإستغلال الإمكانيات المتوفرة بورش مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتوسع فى تصنيع قطع الغيار الميكانيكية اللازمة لعمل العمرات لوحدات الطلمبات .

كما تم إستعراض موقف أعمال إنشاء وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات الرفع سواء التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أو المقرر تنفيذها قريبا ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان إستقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أقامت استثمارات بمبلغ يقارب ال ٦٠٠ مليون جنيه بالإضافة إلى ١٢٠ مليون جنيه تمثل ما تم انفاقه على أعمال الصيانة والعمرات خلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، والمصلحة تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية عبر إدارة وتشغيل عدد ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٤ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) .