الأهلى يواصل الاستعداد لبطولة السوبر المحلى

يواصل فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة السوبر المصرى والذي يستهله بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجارى بالإمارات، بعدما عاد للتدريبات الجماعية أول أمس «السبت» على ملعب التتش، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب خسارة لقب السوبر الإفريقى.

ويناقش المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر مع جهازه المعاون، خطة التحضير للموسم المقبل والبرنامج البدنى والفنى من أجل رفع كفاءة لاعبيه البدنية، وإمكانية خوض مباراة ودية من عدمه، والاطمئنان على التزام اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية، ومعالجة الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين في مباراة السوبر الإفريقى الأخيرة.

ويستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد «محمد بن زايد»، فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

ويرغب كولر فى تخطى عقبة سيراميكا والصعود للمباراة النهائية لبطولة السوبر للتتويج باللقب ومصالحة جماهير الاهلى الغاضبة من فقدان لقب السوبر الافريقى لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

وتستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصرى، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى فى التاريخ.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.