القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية  لأعضاء وحدات تكافؤ الفرص

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالية ، استهدفت عضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص والادارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الاستراتيجيه بوزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى ، و ذلك فى اطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات استراتيجيه تمكين المراة وبرنامج عمل الحكومة ..

أفتتحت ورشة العمل الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس بعرض هدف الورشة والمتمثل فى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الاستراتيجية وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن المجلس ينفذ ورش عمل تدريبية لتحسين الأداء والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الاستراتيجية ، كما ناقشت الورشة اجراءات تفعيل دور الوحدة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك وابراز جهود الدولة فى توجيه مخصصات لدعم المرأة بكافة فئاتها فى ضوء عمل الوزارة وتحديد أولويات الأنشطة ورفع الوعى بقضايا المرأة لتكون شريك أساسي فى عمليه التنمية فيما يتعلق بقطاع التعليم وتأثيره.

فيما استعرض محمد السبكي مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة .خطوات اعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.