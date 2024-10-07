“المهندسين “: دورات تدريبية مجانية واخرى متميزة بأسعار مخفضة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة

نظمت شعبة الهندسة الكهربائية، برئاسة المهندس الاستشاري مبروك عامر، ندوة عن المعايير التصميمية الكهربائية للبنوك، حاضرت فيها المهندسة نورة حواس- مديرة قسم الكهرباء بالمكتب الاستشاري “عمارة اليوم للاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني”، وحضرها المهندس محمد عمر بيبرس- أمين شعبة الهندسة الكهربائية، وعدد من مهندسي الكهرباء من كل الأعمار.

في بداية الندوة، رحَّب المهندس الاستشاري مبروك عامر بالمحاضرة والحضور وبمتابعي الندوة عبر زووم، مشيرًا إلى أن العصر الحالي هو عصر الثلاثي الإلكتروني: التحكم الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية والحاسبات الإلكترونية، مؤكدًا أن التقدم التكنولوجي خلق حالة من التوحد على مستوى العالم، فكل حدث في أي مكان على سطح الكرة الأرضية يتم نقله بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة إلى جميع أنحاء الأرض، وهو ما يلقي تبعات على مهندسي الشعبة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وبشكل موجز استعرض “مبروك” أبرز أنشطة الشُّعبة الكهربائية، فأكد حرص مجلس الشعبة على إتاحة فرص تدريبية لأكبر عدد ممكن من مهندسي الشعبة من خلال معملي “سيمنز” و”شنايدر” بالنقابة، واللذين يشهدان بشكل دائم دورات تدريبية متميزة بأسعار مخفضة، إضافة إلى دورات تدريبية مجانية يقدمها المهندس الاستشاري أحمد السيد عن BMI وBMP.

وكشف المهندس الاستشاري مبروك عامر، أن مجلس الشعبة الكهربائية أجرى تعديلًا هامًّا في اللجنة الاستشارية للشعبة.. وقال: “كانت اللجنة الاستشارية عبارة عن لجنة واحدة لكل تخصصات الشعبة الكهربائية، ولكن مجلس الشعبة مؤخرًا قرر أن يكون لكل تخصص لجنة مستقلة، فصارت هناك لجنة لمهندسي Power وثانية للاتصالات، وثالثة لـ IT، ورابعة للهندسة الإدارية، مثل إدارة المشروعات والسلامة والصحة المهنية، وغيرها، وكل لجنة من تلك اللجان تضم خبراء ومختصين في مجال عملها، وهو ما يضمن العدالة المطلقة في التقييم والحكم على طلبات مَن يتقدمون لنيل درجة استشاري، وتعقد كل لجنة من اللجان الأربعة اجتماعًا كل يوم سبت من كل أسبوع لسرعة البت في طلبات المهندسين”.

وعن موضوع الندوة، قال رئيس الشعبة الكهربائية: “إن التطور الكبير الذي شهدته الأعمال البنكية وراءه تجهيزات تكنولوجية على أعلى مستوى، وهذه التجهيزات وأسرارها وخفاياها هي موضوع الندوة، وهي ما ستكشف عنه المحاضرة المهندسة نورة حواس، صاحبة الخبرة الكبيرة في هذا المجال”.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عمر بيبرس، أن الفترة القادمة ستشهد نشاطًا مكثفًا لمجلس الشعبة الكهربائية، على رأسها افتتاح قناة يوتيوب للشعبة وإنشاء صفحة “LinkedIn” لمهندسي الشعبة، إضافة إلى زيارات يقوم بها مجلس الشعبة للنقابات الفرعية ليلتقي بمهندسي الكهرباء في كل المحافظات ويتواصل معهم مباشرة ويسمع مقترحاتهم ويشرح لهم بشكل أوسع أنشطة الشعبة.

وفي محاضرتها التي استمرت لحوالي ساعتين، استعرضت المهندسة نورة حواس، الفراغات المعمارية الموحدة لفروع البنوك وتغذية كل فراغ كهربيًّا، وأنظمة التيار الخفيف الموحدة بجميع فروع البنوك، والاعتماد الأمني واعتماد الحاسب لفروع البنوك، ومتطلبات البنك المركزي الموحدة في فروع البنوك المختلفة، وألقت الضوء على اختلاف المعايير التصميمية الكهربية للبنوك عن المباني الأخرى.

كما استعرضت “حواس” العديد من الصور التنفيذية على أرض الواقع والبيانات الإحصائية كنموذج تطبيقي وتوضيحي دقيق لفروع منفذة للبنوك.