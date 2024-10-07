” الجيزاوي “: معيدون الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها يدرسون بجامعة بانونيا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن مشاركة 9 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة في برنامج التبادل الطلابي “إيراسموس” مع كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بانونيا.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مشاركة طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة بجامعة بانّونيا يأتي في إطار تنفيذ الجامعتين لمذكرة التفاهم لتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب الممول من برنامج ايراسموس بلاس بالإتحاد الأوروبي ويهدف البرنامج لتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبناء قدرات الطلاب وتدريب طلاب الدراسات العليا.

وأشار “الجيزاوى” الى تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى في مجال دعم التبادل الدولي للخبرات الأكاديمية والتكنولوجية، يعزز من تنافسية خريجي جامعة بنها على المستوى العالمي ، مما يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الزيارة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة بنها وجامعة بانّونيا في إطار برنامج “إيراسموس” لتبادل الطلاب.

يذكر أن المعيدين المشاركون في البرنامج هم:أحمد ماهر جمعة ، عبدالله عادل إبراهيم السباعي ، أحمد رضوان جودة عبدالحليم ، شيماء ماهر أحمد أبو العينين ، حسام فارس السيد ،وفرح محمد كامل ، هبة وليد محمد ، فادي ماهر.

وسيقوم الطلاب بدراسة مجموعة من المقررات المتقدمة لمدة ستة أشهر، وتشمل مقررات عن : الذكاء الاصطناعي ، ومختبر الذكاء الاصطناعي ، والتحليل الرياضي للمهندسين والمختبرات المشروعاتية ، وبرمجة وحدة معالجة الرسوميات ، وأمن المعلومات ، وبحوث العمليات المتقدمة.