جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة فى أمراض العيون بقرية امياى بطوخ

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بالمعهد الأزهري بقرية امياى مركز طوخ ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان”.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على استمرارية إطلاق القوافل الطبية المتخصصة في إطار دورها خدمة المجتمع المحلى وأهالي محافظة القليوبية ، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين ، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” والذي يستهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية .

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 128 حالة وعمل 7 نظارات طبية بالإضافة إلى تحويل عدد 10 حالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.