وزير المجالس النيابية لممثل السلفيين بالبرلمان: نحن دولة لنا استقلاليتنا ولا أحد يُملي شروط علينا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على زيادة حصة مصر التصويتية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن هذه المرة الـ16 التي تتم فيها الزيادة في حصص الدول أعضاء صندوق النقد حتى يزيد موارده ويُقرض الدول.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

وأضاف: “مطلوب من مصر أن تكون زيادتها بالدولار، بقيمة مليار و365 مليون دولار، يُدفع ربعها بالدولار والباقي يدفع بالعملة المحلية، أي حوالي 48 مليار جنيه تدفع للصندوق”. وتابع: “97% من الدول أعضاء الصندوق موافقة على الزيادة بنسبة 50% والدولة التي تخالف تعاقب نفسها”.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن الاتفاقية تحافظ على قوة مصر التصويتية في صندوق النقد وليس لها علاقة بالاقتراض نهائيًا.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية على ما ذكرته الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي من رفض القروض وأن صندوق النقد يُملي شروطه على مصر؛ وقال الوزير: “لا أحد يُملي شروط علينا، والموضوع ليس له علاقة بالقروض وهي اتفاقية وليست قرض”.

وأضاف الوزير: “نحن دولة لنا استقلاليتنا ولا يُفرض أحد علينا شيء، وأي إصلاح اقتصادي فهو نبتّ وطني، ومصر تريده و تطبقه ولا يوجد احد يستطيع فرض شيء على مصر.