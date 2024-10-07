برلمانية تطالب بالاستفادة من مخلفات الصرف الصحى لحل أزمة الكهرباء والأسمدة

طالبت النائبة د. ميرفت المزلاوى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالاستفادة من مخلفات الصرف الصحي لحل أزمة الكهرباء والأسمدة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب فى جلسته العامة لتقرير لجنة الإسكان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقالت النائبة في كلمتها بالجلسة العامة: إن حمأة الصرف الصحى تعتبر أكبر ملوث للبيئة ولكن هذة المخلفات تعتبر ذات قيمة اقصتادية حيث يمكن توليد الوقود الحيوى مثل غاز البيوجاز وتوليد الكهرباء منها أيضاً وكذلك استخدام هذة المخلفات كأسمدة عضوية مفيدة جداً للأراضى الزراعية والمحاصيل وبالتالي نحل أزمة نقص إنتاج الكهرباء ونقص السمدة وأرتفاع اسعارها علي المزارعين.

ودعت النائبة إلى ضرورة التفكير بسرعة وبجدية بحل مشكلة هذة المخلفات حتى نحافظ علي البيئة ونحمى صحة المواطنين خاصة أن هذة المخلفات ستكون بكميات هائلة خاصة بعد خطط الدولة في توصيل خدمة الصرف الصحى إلى كل محافظات مصر، وإنشاء 300 محطة صرف صحى في ضوء تنفيذ مبادرة حياة كريمة في الريف وأن كميات مخلفات الصرف الصحى من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 4 مليون متر مكعب في اليوم.

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة تنفيذ مشروعات استغلال مخلفات الصرف الصحى خاصة في الصعيد الذى مازال يعانى رغم توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام بمحافظات الصعيد.